Почти 3 тысячи человек остались без света из-за обстрела Одесской области

Последствия российской атаки

В Одесской области из-за повреждений, причиненных ракетной атакой РФ, произошло отключение нескольких ЛЭП, обесточены почти 3 тысячи потребителей.

Тем временем в Николаевской области зафиксировано повреждение линии электропередачи, в результате чего частично обесточен 1 населенный пункт.

Ремонтные бригады ждут допуска, чтобы начать осмотр линий и восстановительные работы.

Кроме этого, из-за вражеских обстрелов обесточивались 33 населенных пункта в Донецкой области. Без света остается часть абонентов в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Отключение света из-за непогоды

Отключения происходили и из-за последствий непогоды. Так, из-за грозового шторма в Днепропетровской области обесточивались 75 населенных пунктов, в Запорожской области - 37, в Сумской - 14, в Полтавской - 12, в Черниговской - 6, в Киевской области - 4.

Ночная вражеская атака

Сегодня ночью в ряде городов раздались взрывы. Их слышали в Одессе, Киеве, Запорожье и Кропивницком.

В частности, россияне атаковали юг Украины мощным накоплением ракет и беспилотников. Из-за обстрелов травмы получили более 10 человек, пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура.

Во время ночной атаки украинские бойцы смогли уничтожить 24 беспилотника и 14 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.