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Почти 3 тысячи человек остались без света из-за обстрела Одесской области

Иллюстративное фото: почти 3 тысячи человек остались без света из-за обстрела Одесской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за ночного обстрела Одесской области российскими оккупантами произошло отключение нескольких линий электропередач, в результате чего почти 3 тысячи человек остались без электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

Последствия российской атаки

  • В Одесской области из-за повреждений, причиненных ракетной атакой РФ, произошло отключение нескольких ЛЭП, обесточены почти 3 тысячи потребителей.
  • Тем временем в Николаевской области зафиксировано повреждение линии электропередачи, в результате чего частично обесточен 1 населенный пункт.
  • Ремонтные бригады ждут допуска, чтобы начать осмотр линий и восстановительные работы.

Кроме этого, из-за вражеских обстрелов обесточивались 33 населенных пункта в Донецкой области. Без света остается часть абонентов в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Отключение света из-за непогоды

Отключения происходили и из-за последствий непогоды. Так, из-за грозового шторма в Днепропетровской области обесточивались 75 населенных пунктов, в Запорожской области - 37, в Сумской - 14, в Полтавской - 12, в Черниговской - 6, в Киевской области - 4.

Ночная вражеская атака

Сегодня ночью в ряде городов раздались взрывы. Их слышали в Одессе, Киеве, Запорожье и Кропивницком.

В частности, россияне атаковали юг Украины мощным накоплением ракет и беспилотников. Из-за обстрелов травмы получили более 10 человек, пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура.

Во время ночной атаки украинские бойцы смогли уничтожить 24 беспилотника и 14 ракет.

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