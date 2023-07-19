Почти 3 тысячи человек остались без света из-за обстрела Одесской области

Из-за ночного обстрела Одесской области российскими оккупантами произошло отключение нескольких линий электропередач, в результате чего почти 3 тысячи человек остались без электричества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.
Кроме этого, из-за вражеских обстрелов обесточивались 33 населенных пункта в Донецкой области. Без света остается часть абонентов в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.
Отключения происходили и из-за последствий непогоды. Так, из-за грозового шторма в Днепропетровской области обесточивались 75 населенных пунктов, в Запорожской области - 37, в Сумской - 14, в Полтавской - 12, в Черниговской - 6, в Киевской области - 4.
Сегодня ночью в ряде городов раздались взрывы. Их слышали в Одессе, Киеве, Запорожье и Кропивницком.
В частности, россияне атаковали юг Украины мощным накоплением ракет и беспилотников. Из-за обстрелов травмы получили более 10 человек, пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура.
Во время ночной атаки украинские бойцы смогли уничтожить 24 беспилотника и 14 ракет.
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