Головна » Бізнес » Енергетика

Росія пошкодила всі електростанції: Зеленський назвав, завдяки чому досі є світло

Україна, Субота 14 лютого 2026 13:45
UA EN RU
Росія пошкодила всі електростанції: Зеленський назвав, завдяки чому досі є світло Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські атаки пошкодили всі електростанції України, однак енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері протиповітряної оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Читайте також: Морози повертаються: Свириденко доручила готувати генератори, енергетики прискорюють ремонти

Завдяки чому система працює

Попри масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури, Україна продовжує виробляти електроенергію.

"Ми досі виробляємо електроенергію завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об’єктів і всім, хто допомагає нам із ППО", - зазначив Зеленський.

Потреба в посиленні ППО

Він наголосив, що однією з найскладніших ситуацій є момент, коли підрозділи протиповітряної оборони змушені витрачати всі наявні ракети для відбиття масованих атак, а поповнення запасів затримується, попри інформацію розвідки про можливі нові удари найближчим часом.

За його словами, під час однієї з останніх масованих атак Україна використала ракети, які надійшли лише за кілька днів до цього, що підкреслює постійну потребу в додаткових поставках ППО.

Ситуація в енергосистемі

Наразі складна ситуація з електропостачанням зберігається не лише в Києві, а й у низці інших регіонів, де через значні пошкодження мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Росія здійснила масштабні удари по українській енергетиці, застосувавши велику кількість ракет і дронів, що спричинило серйозні руйнування та потребує тривалого відновлення.

Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.

Блекаут Війна в Україні Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Мирні переговори Відключеня світла
