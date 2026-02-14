Росія пошкодила всі електростанції: Зеленський назвав, завдяки чому досі є світло
Російські атаки пошкодили всі електростанції України, однак енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері протиповітряної оборони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
Читайте також: Морози повертаються: Свириденко доручила готувати генератори, енергетики прискорюють ремонти
Завдяки чому система працює
Попри масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури, Україна продовжує виробляти електроенергію.
"Ми досі виробляємо електроенергію завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об’єктів і всім, хто допомагає нам із ППО", - зазначив Зеленський.
Потреба в посиленні ППО
Він наголосив, що однією з найскладніших ситуацій є момент, коли підрозділи протиповітряної оборони змушені витрачати всі наявні ракети для відбиття масованих атак, а поповнення запасів затримується, попри інформацію розвідки про можливі нові удари найближчим часом.
За його словами, під час однієї з останніх масованих атак Україна використала ракети, які надійшли лише за кілька днів до цього, що підкреслює постійну потребу в додаткових поставках ППО.
Ситуація в енергосистемі
Наразі складна ситуація з електропостачанням зберігається не лише в Києві, а й у низці інших регіонів, де через значні пошкодження мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.
Президент Володимир Зеленський наголошував, що Росія здійснила масштабні удари по українській енергетиці, застосувавши велику кількість ракет і дронів, що спричинило серйозні руйнування та потребує тривалого відновлення.
Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.