Головна » Бізнес » Енергетика

Енергетичний "Рамштайн": хто візьме участь та чого очікувати

Понеділок 16 лютого 2026 14:25
Енергетичний "Рамштайн": хто візьме участь та чого очікувати Фото: Україна цього тижня проведе енергетичний "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Цього тижня у Франції пройде енергетичний "Рамштайн", на якому міжнародні партнери консолідують міжнародну допомогу для відновлення критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля про підготовку зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну" на тижні у Франції", - заявив Зеленський.

За його словами, на зустрічі будуть представлені держави "Групи семи", партнери з Північної Європи та Балтії, а також міністри зі США, Канади та з Євросоюзу.

"Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться. На полях конференції в Мюнхені говорили з частиною партнерів саме про енергетику, і протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості", - додав президент України.

Що відомо про енергетичний "Рамштайн"

Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна скликає засідання енергетичного "Рамштайну" на тлі складної ситуації з електроенергією через російські удари та сильне похолодання.

Також раніше повідомлялось, що енергетичний "Рамштайн" проводитиметься в онлайн-форматі. Від України участь в ньому братиме прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль. На ньому Україна розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов'язання щодо відновлення енергетичної інфраструктури.

