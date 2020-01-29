МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса

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Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации своих граждан из-за коронавируса. Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе МАУ.

Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

"Эти (перелеты, - ред.) для того, чтобы забрать украинских туристов, у которых завершился период путешествия", - добавили в МАУ.

Как отметили в авиакомпании, в китайский город будут лететь два пустых самолета.

"У них (украинцев, - ред.) был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы их забрать, будут лететь 2 пустых самолета. Туда будет лететь пустой самолет Киев-Санья, а из Санья уже с туристами", - уточнили в пресс-службе.

В МАУ добавили, что последний рейс в Китай - это 3 февраля. После этого рейсы не будут осуществляться ни в одну сторону, ни в обратном направлении.

Кроме того, в пресс-релизе Join UP! указано, что 29 января и 1 февраля будут выполнены рейсы из Киева в Санью. Ориентировочное возвращение самолетов с туристами в Украине - 30 января и 2 февраля соответственно.

Также в Join UP! приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта.

Напомним, исследователи в специализированной лаборатории в Мельбурне смогли вырастить Уханьской коронавирус из образца пациента, что предоставит международным экспертным лабораториям важную информацию для борьбы с вирусом.

Согласно последним данным, из-за вспышки вируса по меньшей мере 132 человека погибли. За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти в США.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило первые случаи заражения коронавирусом из Китая.

Отметим, в Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что вероятным источником коронавируса были дикие животные.