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В мире зарегистрировали более 6 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом

Новости » Общество     29.01.2020 - 06:05
В мире зарегистрировали более 6 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом
Иллюстративное фото (GettyImages)

Погибли, согласно последним данным, 132 человека

Уханьский коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксированы более чем 6000 случаев заболевания. Об этом передает CNN.

Согласно последним данным, по меньшей мере 132 человека погибли. За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти в США.

Так, в Канаде зафиксирован третий случай заражения коронавирусом нового типа. Зараженный - мужчина, который на прошлой неделе вернулся в Ванкувер из китайского города Ухань, где первоначально вспыхнула эпидемия вируса. Отмечается, что он изолирован. Ранее сообщалось о заражении супружеской пары, которая прибыла в канадский город Торонто из китайского Уханя.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний усилили меры предосторожности при поездках в Китай, подняв их до самого высокого уровня. Несколько стран, в том числе США и Япония, вывозят своих граждан из Уханя. Почти 60 миллионов человек находятся под частичной или полной блокировкой в городах Китая.

Напомним, во Франции подтвердили четвертый случай заражения новым коронавирусом. Турист из Китая был госпитализирован в Париже в тяжелом клиническом состоянии.

Мэр Уханя Чжоу Сяньван, где произошла первая вспышка коронавируса 2019-nCoV, заявил, что планирует подать в отставку.

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