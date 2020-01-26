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Китайские эпидемиологи установили источник коронавируса

Новости » Общество     26.01.2020 - 16:59
Китайские эпидемиологи установили источник коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere com)

Китайские эпидемиологи подтвердили, что источником коронавируса были дикие животные

Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Об этом сообщает Хinhuanet.

Сообщается, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Ученые установили, что 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов "Хуанань" были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке "Хуанань.

Напомним, ранее были названы симптомы коронавируса в Китае. Кашель - не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

На начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

Отметим, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.

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