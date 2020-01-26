Китайские эпидемиологи установили источник коронавируса

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Китайские эпидемиологи подтвердили, что источником коронавируса были дикие животные

Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Об этом сообщает Хinhuanet.

Сообщается, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Ученые установили, что 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов "Хуанань" были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке "Хуанань.

Напомним, ранее были названы симптомы коронавируса в Китае. Кашель - не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

На начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

Отметим, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.