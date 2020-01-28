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Минздрав привел свежие данные о ситуации с коронавирусом в мире

Новости » Общество     28.01.2020 - 15:55
Минздрав привел свежие данные о ситуации с коронавирусом в мире
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

По данным украинского Минздрава, подтверждено почти 4,5 тыс. заражения коронавирусом

По состоянию на 28 января в мире зафиксировано почти 4,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на утро в мире зарегистрировано 4474 случая инфицирования новым коронавирусом.

"При этом зафиксировано 107 случаев смертей, которые связаны с новым коронавирусом. 63 человека уже выписаны из больниц", - отметил Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины изучает возможность эвакуации украинских граждан из Китая в связи с распространением нового коронавируса. Кроме того, посольство призывает украинцев как можно скорее покинуть страну.

Ранее также стало известно, что в Германии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг. Пациент изолирован, людей, с которыми он находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции.

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