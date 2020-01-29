МАУ направить у Китай літаки для евакуації українців через коронавірус

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Українська авіакомпанія виконає рейси 30 січня та 3 лютого

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виконає два рейси з китайського міста Саньї для евакуації своїх громадян через коронавірус. Про це повідомили РБК-Україна в прес-службі МАУ.

Українська авіакомпанія виконає рейси 30 січня та 3 лютого.

"Ці (перельоти, - ред.) для того, щоб забрати українських туристів, в яких завершився період подорожі", - додали у МАУ.

Як зазначили в авіакомпанії, в китайське місто будуть летіти два пустих літаки.

"У них (українців, - ред.) був тур. Вони їздили відпочивати. Щоб їх забрати, будуть летіти 2 пустих літаки. Туди буде летіти пустий літак Київ-Санья, а з Санья вже з туристами", - уточнили у прес-службі.

У МАУ додали, що останній рейс до Китаю - це 3 лютого. Після цього рейси не здійснюватимуться ані в один бік, ані в зворотному напрямку.

Крім того, у прес-релізі Join UP! вказано, що 29 січня і 1 лютого буде виконано рейси із Києва до Саньї. Орієнтовне повернення літаків із туристами в Україну - 30 січня і 2 лютого відповідно.

Також у Join UP! ухвалили рішення призупинити польотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня.

Нагадаємо, дослідники в спеціалізованій лабораторії в Мельбурні змогли виростити Уханьський коронавірус із зразка пацієнта, що надасть міжнародним експертним лабораторіям важливу інформацію для боротьби з вірусом.

Згідно з останніми даними, через спалах вірусу щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти в США.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я ОАЕ підтвердило перші випадки зараження коронавірусом з Китаю.

Відзначимо, в Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини.