Ученые из Австралии первыми воссоздали коронавирус

Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Открытие будет передано Всемирной организации здравоохранения

Исследователи в специализированной лаборатории в Мельбурне смогли вырастить Уханьской коронавирус из образца пациента, что предоставит международным экспертным лабораториям важную информацию для борьбы с вирусом. Об этом сообщает Reuters.

Открытие будет передано Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Это значительный прорыв, поскольку он позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире", - отметил доктор Джулиан Дрюс, руководитель Лаборатории идентификации вирусов в Институте инфекции и иммунитета Питера Доэрти.

Ученые отметили, что воспроизведенная копия может быть использована как "контрольный материал" для тестирования и "изменит правила игры в диагностике". Например, это может помочь диагностировать коронавирус у зараженных людей на ранних стадиях, еще до появления симптомов.

Напомним, согласно последним данным, по меньшей мере 132 человека погибли. За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти в США.

Кроме того, в городе Тяньцзинь (Китай), где проживают 15 млн человек, вводят один из механизмов военного положения из-за коронавируса.

Отметим, в Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.