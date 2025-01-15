Масштабний удар ЗСУ вглиб Росії та скандал у Повітряних силах: новини за 14 січня

Війна Росії проти України: останні новини

РФ вдарила по інфраструктурі Сум, пошкоджено адмінбудівлю та склад

За інформацією ДСНС, пізно ввечері 13 січня ворожа авіація завдала удару по об’єкту інфраструктури у місті Суми.

Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено адміністративну та складську будівлі. Вибухова хвиля вибила вікна у двоповерховому житловому будинку поруч.

Україна домовляється про спільний контроль на кордонах з ЄС, - Шмигаль

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, Україна планує запровадити спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Першою країною, з якою може бути підписана угода, стане Польща.

"Очікуємо на перші результати вже цього року", - заявив прем’єр.

Прем'єр Словаччини Фіцо не поїде до Зеленського в Київ

Про це сказав віце-спікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар.

"Учора глава уряду Фіцо опублікував відкритий лист для Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що потрібно приїхати в п'ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде", - заявив Гашпар, який перебуває в Москві.

Німеччина цього місяця розмістить неподалік українського кордону Patriot, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна у січні розмістить у польському Жешуві, неподалік українського кордону, системи протиповітряної оборони Patriot.

"Ми дуже добре знаємо, наскільки велике значення має Жешув як логістичний хаб, як логістичний вузол, коли йдеться про допомогу Україні", - зазначив він.

Уряд затвердив порядок призову ув'язнених на військову службу

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Таким чином, уряд затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов’язаних, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору.

Також затверджено перелік ТЦК та СП, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

ХАМАС прийняв проект угоди щодо припинення вогню у Секторі Газа, - ЗМІ

Як пише The Times of Israel, ХАМАС підтримав проєкт угоди щодо припинення вогню на території Сектора Газа, а також звільнення десятків заручників. За словами неназваних посадовців, які брали участь у переговорах, прогрес щодо угоди досягнуто, але деталі наразі допрацьовуються.

Associated Press своєю чергою повідомляє, що ознайомилось з копією проєкту угоди, а офіційні особи з Єгипту підтверджують її автентичність.

Генштаб заявив про наймасовіший удар по військових об’єктах вглиб Росії на відстані від 200 до 1100 км

Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. Зокрема атаковано:

базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару;

Брянський хімічний завод в місті Сєльцо, де виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет "Х-59". Знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси - "Тор" та "Бук".

Саратовський нафтопереробний завод та завод "Казаньоргсинтез". На обох об’єктах зайнялась пожежа.

Генштаб відреагував на повідомлення про масові переведення авіатехніків в піхоту

Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно повідомив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Там заявили, що Повітряні сили навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу.

Разом з тим там повідомили, що окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів ЗСУ, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо. Оскільки "ситуація на фронті непроста, а на багатьох ділянках бракує піхотинців".

Екс-заступника голови Харківської облради викрили на розкраданні коштів "Укренерго"

СБУ викрила схему розкрадання коштів "Укренерго". В організації оборудки на 58,44 млн гривень підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, йдеться про Володимира Скоробагача.

За даними слідства, він залучив двох спільників: засновника й директорку приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

Блінкен та Остін пояснили небезпеку передчасного припинення вогню в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін в колонці для The New York Times пояснили, чому небезпечно передчасно припиняти вогонь в Україні.

"... відмова від наших важелів впливу зараз через скорочення допомоги та примусове передчасне припинення вогню просто дозволить Путіну відпочити, переналаштуватися та, зрештою, повторно атакувати. Це був би мир через капітуляцію, який не був би миром взагалі", - написали вони.

Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в "Резерв+" на місяць раніше

Електронні направлення на ВЛК будуть доступні через додаток "Резерв+" вже в січні цього року. Раніше в Міноборони казали про термін до кінця лютого.

"Наша мета - створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного", - каже міністр оборони Рустем Умєров.

Стало відомо, коли відбудеться наступний "Рамштайн"

За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, зустріч партнерів України запланована на лютий.

"Ми домовилися, що наступна зустріч Контактної групи з питань підтримки України має відбутися, як завжди, за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції в Брюсселі, коли там зберуться міністри оборони НАТО", - сказав він.

Зазначимо, конференція пройде з 14 по 16 лютого.