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Наступний "Рамштайн" відбудеться перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус

Вівторок 14 січня 2025 21:54
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Наступний "Рамштайн" відбудеться перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції. Вона пройде 14-16 лютого.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми домовилися у Рамштайні з Остіном (міністр оборони США Ллойд Остін - ред.) та групою пʼяти (Британія, Франція, Італія, Польща, Німеччина - ред.), що наступна зустріч Контактної групи з питань підтримки України має відбутися, як завжди, за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції в Брюсселі, коли там зберуться міністри оборони НАТО", - розповів Пісторіус.

Він зазначив, що для Контактної групи звична справа зустрічатися один раз у Рамштайні, а потім - у Брюсселі.

"Що буде після цього - ми не знаємо, це залежатиме від нової адміністрації у Вашингтоні. Побачимо", - додав глава Міноборони Німеччини.

"Рамштайн"

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров вже повідомляв, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися у лютому. Країни партнери вже погодили цю зустріч.

Раніше глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що чергове засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" 9 січня могло стати останнім.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що такий формат необхідно зберегти й в майбутньому.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики України та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко також заявив, що він сподівається на подальші зустрічі у форматі "Рамштайн", оскільки немає сенсу руйнувати те, що дає результати.

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