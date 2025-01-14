Наступний "Рамштайн" відбудеться перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції. Вона пройде 14-16 лютого.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Ми домовилися у Рамштайні з Остіном (міністр оборони США Ллойд Остін - ред.) та групою пʼяти (Британія, Франція, Італія, Польща, Німеччина - ред.), що наступна зустріч Контактної групи з питань підтримки України має відбутися, як завжди, за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції в Брюсселі, коли там зберуться міністри оборони НАТО", - розповів Пісторіус.

Він зазначив, що для Контактної групи звична справа зустрічатися один раз у Рамштайні, а потім - у Брюсселі.

"Що буде після цього - ми не знаємо, це залежатиме від нової адміністрації у Вашингтоні. Побачимо", - додав глава Міноборони Німеччини.