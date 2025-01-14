ЗСУ завдали наймасовішого удару РФ: уражено бази, заводи та ППО на відстані до 1100 км

Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах Російської Федерації в ніч на 14 січня. Було уражено об'єкти на відстані до 1100 кілометрів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу в ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах росіян на відстані від 200 до 1100 кілометрів вглиб РФ. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

Що було атаковано

Було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області. Лише вчора там загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару.

"Займання успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки", - розповіли у Генштабі.

Також, уражено Брянський хімічний завод в місті Сєльцо. Це стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу РФ. Там виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет "Х-59". На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, в ході атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси - "Тор" та "Бук".

До виконання цього завдання залучалися підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, Повітряних Сил ЗС України, а також Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України.

Підрозділами Головного управління розвідки та Служби безпеки України було уражено стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу Росії - Саратовський нафтопереробний завод та завод "Казаньоргсинтез". На обох об’єктах зайнялась пожежа.

"Цілеспрямована та систематична робота з ураження об’єктів, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію РФ триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - заявили у Генштабі.

Удари по території Росії

Нагадаємо, вчора ввечері російські ЗМІ повідомляли про масштабну атаку у низці регіонів РФ. Росіяни скаржились як на удари ракет, так і на безпілотники.

Відомо, що Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому "Енгельс-2". Там базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії РФ.