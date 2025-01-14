Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в "Резерв+" на місяць раніше, - Міноборони

Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в "Резерв+" вже в січні цього року. Міноборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи у ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

За його словами, першим кроком стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних.

"Наша мета - створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного", - написав Умєров.

Також Міноборони продовжує працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців.

Відтепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам.

"Переконаний, що ці зміни допоможуть відновити довіру суспільства до системи ВЛК, зроблять її справедливою та ефективною", - підкреслив глава Міноборони.

Варто нагадати, що раніше Міністерство оборони України заявляло, що електронні направлення на ВЛК з'являться у "Резерв+" вже в лютому 2025 року.

ВЛК в Україні

Варто нагадати, що від 1 жовтня 2024 року в Україні оновили список захворювань, що звільняють від армії.

Детальніше про нові правила щодо проходження військово-лікарської комісії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.