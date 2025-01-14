Генштаб спростував інформацію про переведення авіатехніків Повітряних сил у піхоту
Переведення спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил ЗСУ, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи не планується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Що передувало
Сержант Віталій "Барт" Горжевський, який служить у 114 бригаді Повітряних сил ЗСУ, на своїй сторінці у Facebook опублікував звернення від імені авіатехніків та обслуговуючого персоналу Повітряних сил ЗСУ, у якому повідомив про масові випадки переведення фахівців у піхоту.
"Ми, авіаційно-технічний персонал Повітряних Сил ЗСУ, вже понад десять років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах МіГ-29. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові вильоти в найскладніших умовах: як вдень, так і вночі, захищаючи нашу Батьківщину від ворога", - йдеться у зверненні військових.
Бійці повідомляють про телеграму стосовно переведення майже всіх техніків у піхоту. За словами військових, це означає, що військова частина залишиться без технічного персоналу, котрий обслуговує літаки. Від кого з керівництва надійшла ця телеграма - не уточнюється.
За даними військових, раніше у піхоту вже перевели 250 фахівців, а зараз планують перевести ще 218.
Реакція Генштабу
"Генеральний штаб Збройних сил України офіційно повідомляє, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується", - йдеться в повідомленні.
Натомість, як зазначили у Генштабі, Повітряні сили навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу.
Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних сил, як і інших видів і родів ЗСУ, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо.
"Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони", - зазначили в Генштабі.
Там також наголосили, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.
Нагадаємо, раніше британське видання The Guardian писало, що бійців ППО нібито почали переводити у піхоту.
У Генштабі ЗСУ заявили, що твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним.
Втім, Генштаб підтвердив, що для доукомплектування військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену кількість військовослужбовців зі складу підрозділів Повітряних сил ЗСУ справді перепризначили на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.
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