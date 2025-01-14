ua en ru
Вт, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Колишнього заступника голови Харківської облради викрили на схемі з розкрадання коштів "Укренерго"

Вівторок 14 січня 2025 15:49
UA EN RU
Колишнього заступника голови Харківської облради викрили на схемі з розкрадання коштів "Укренерго" Фото: колишнього заступника голови Харківської облради викрили на схемі з розкрадання коштів "Укренерго" (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Викрито масштабну схему розкрадання коштів "Укренерго". В організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

Що сталось

Колишній депутат Харківської обласної ради у квітні 2022-го організував схему розкрадання електроенергії "Укренерго" на 58,44 млн гривень. Зокрема до діяльності він залучив двох спільників: засновника й директорку приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про:

  • колишнього депутата й ексзаступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача;
  • директора Ірину Хаьянову;
  • засновника Дениса Хохлачова.

Учасники оборудки створили три фіктивні фірми через які отримували електроенергію та продавали її кінцевим споживачам. Водночас жодна із фірм не платила "Укренерго" за електроенергію.

"При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі ці "кошти, сплачені як борг" переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах", - додає СБУ.

Під час комплексних заходів обшуки було проведень у засновника столичної компанії.

Що загрожує

Колишньому депутату й директорці підприємства заочно повідомлено про підозру за:

  • ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209.

Засновнику приватної компанії кваліфіковано підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримало одного з керівників департаменту безпеки "Укренерго", який "зливав" інформацію про наслідки ударів Росії по енергетичних об'єктах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Укренерго
NEWS
Казань, Енгельс, Брянськ і не тільки. Що відомо про масштабну атаку на об'єкти РФ (відео)
Казань, Енгельс, Брянськ і не тільки. Що відомо про масштабну атаку на об'єкти РФ (відео)
DAILY
Крапля газу в морі політики. Що відбувається в ЄС після зупинки транзиту з РФ через Україну
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Крапля газу в морі політики. Що відбувається в ЄС після зупинки транзиту з РФ через Україну