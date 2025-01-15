Масштабный удар ВСУ вглубь России и скандал в Воздушных силах: новости за 14 января

Война России против Украины: последние новости

РФ ударила по инфраструктуре Сум, повреждены админздание и склад

По информации ГСЧС, поздно вечером 13 января вражеская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в городе Сумы.

Предварительно, в результате атаки повреждены административное и складское здания. Взрывная волна выбила окна в двухэтажном жилом доме рядом.

Украина договаривается о совместном контроле на границах с ЕС, - Шмыгаль

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, Украина планирует ввести совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС. Первой страной, с которой может быть подписано соглашение, станет Польша.

"Ожидаем первые результаты уже в этом году", - заявил премьер.

Премьер Словакии Фицо не поедет к Зеленскому в Киев

Об этом сказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

"Вчера глава правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что нужно приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", - заявил Гашпар, который находится в Москве.

Германия в этом месяце разместит неподалеку украинской границы Patriot, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна в январе разместит в польском Жешуве, недалеко от украинской границы, системы противовоздушной обороны Patriot.

"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине", - отметил он.

Правительство утвердило порядок призыва заключенных на военную службу

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Таким образом, правительство утвердило порядок взятия осужденных на воинский учет призывников, военнообязанных, прохождения ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора.

Также утвержден перечень ТЦК и СП, осуществляющих воинский учет лиц, освобожденных условно-досрочно.

ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, - СМИ

Как пишет The Times of Israel, ХАМАС поддержал проект соглашения о прекращении огня на территории Сектора Газа, а также освобождение десятков заложников. По словам неназванных должностных лиц, участвовавших в переговорах, прогресс по соглашению достигнут, но детали пока дорабатываются.

Associated Press в свою очередь сообщает, что ознакомилось с копией проекта соглашения, а официальные лица из Египта подтверждают его подлинность.

Генштаб заявил о самом массовом ударе по военным объектам вглубь России на расстоянии от 200 до 1100 км

Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан. В частности атакованы:

базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара;

Брянский химический завод в городе Сельцо, где изготавливаются боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет "Х-59". Уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса - "Тор" и "Бук".

Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез". На обоих объектах загорелся пожар.

Генштаб отреагировал на сообщения о массовом переводе авиатехников в пехоту

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. Там заявили, что Воздушные силы наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала.

Вместе с тем там сообщили, что отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов ВСУ, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и тому подобное. Поскольку "ситуация на фронте непростая, а на многих участках не хватает пехотинцев".

Экс-заместителя председателя Харьковского облсовета уличили в хищении средств "Укрэнерго"

СБУ разоблачила схему хищения средств "Укрэнерго". В организации сделки на 58,44 млн гривен подозревается бывший заместитель председателя Харьковского областного совета.

Как сообщают источники РБК-Украина, речь идет о Владимире Скоробагаче.

По данным следствия, он привлек двух сообщников: основателя и директора частной компании в Киеве, которая торгует энергоносителями.

Блинкен и Остин объяснили опасность преждевременного прекращения огня в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в колонке для The New York Times объяснили, почему опасно преждевременно прекращать огонь в Украине.

"... отказ от наших рычагов влияния сейчас из-за сокращения помощи и принудительное преждевременное прекращение огня просто позволит Путину отдохнуть, перестроиться и, наконец, повторно атаковать. Это был бы мир через капитуляцию, который не был бы миром вообще", - написали они.

Электронные направления на ВВК будут доступны в "Резерв+" на месяц раньше

Электронные направления на ВВК будут доступны через приложение "Резерв+" уже в январе этого года. Ранее в Минобороны говорили о сроке до конца февраля.

"Наша цель - создать современную, прозрачную систему ВВК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические преграды. Благодаря цифровизации этот процесс станет значительно удобнее для каждого", - говорит министр обороны Рустем Умеров.

Стало известно, когда состоится следующий "Рамштайн"

По словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, встреча партнеров Украины запланирована на февраль.

"Мы договорились, что следующая встреча Контактной группы по вопросам поддержки Украины должна состояться, как всегда, за неделю до Мюнхенской конференции по безопасности в Брюсселе, когда там соберутся министры обороны НАТО", - сказал он.

Отметим, конференция пройдет с 14 по 16 февраля.