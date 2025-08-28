Масштабне ДТП на Кіровоградщині: шестеро загиблих, серед них - дитина

Аварія сталася близько 02:00 на автодорозі М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине, поблизу села Розсохуватка.

За попередньою інформацією, зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням водія 2003 року народження та автобус MAN, за кермом якого перебував водій 1992 року народження.

У результаті ДТП водій автобуса MAN та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких була дитина, загинули на місці. Ще шестеро людей, включно з однією дитиною, отримали травми й були госпіталізовані.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У ДСНС додали, що рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів.

Фото: на трасі у Кіровоградські області автобус зіткнувся з мікроавтобусом (t.me/dsns_telegram)