Масштабне ДТП на Кіровоградщині: шестеро загиблих, серед них - дитина

Сьогодні вночі на трасі у Кіровоградські області автобус зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП загинули шестеро осіб, серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби ДСНС та поліції.
Аварія сталася близько 02:00 на автодорозі М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине, поблизу села Розсохуватка.
За попередньою інформацією, зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням водія 2003 року народження та автобус MAN, за кермом якого перебував водій 1992 року народження.
У результаті ДТП водій автобуса MAN та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких була дитина, загинули на місці. Ще шестеро людей, включно з однією дитиною, отримали травми й були госпіталізовані.
За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У ДСНС додали, що рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів.
Фото: на трасі у Кіровоградські області автобус зіткнувся з мікроавтобусом (t.me/dsns_telegram)
