Масштабное ДТП на Кировоградщине: шестеро погибших, среди них - ребенок

Авария произошла около 02:00 на автодороге М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино, вблизи села Рассоховатка.

По предварительной информации, столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением водителя 2003 года рождения и автобус MAN, за рулем которого находился водитель 1992 года рождения.

В результате ДТП водитель автобуса MAN и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых был ребенок, погибли на месте. Еще шесть человек, включая одного ребенка, получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В ГСЧС добавили, что спасатели высвободили тела погибших из искореженных транспортных средств.

Фото: на трассе в Кировоградской области автобус столкнулся с микроавтобусом (t.me/dsns_telegram)