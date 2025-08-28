RU

Масштабное ДТП на Кировоградщине: шестеро погибших, среди них - ребенок

Фото: на трассе в Кировоградской области автобус столкнулся с микроавтобусом (kg.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью на трассе в Кировоградской области автобус столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы ГСЧС и полиции.

Авария произошла около 02:00 на автодороге М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино, вблизи села Рассоховатка.

По предварительной информации, столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением водителя 2003 года рождения и автобус MAN, за рулем которого находился водитель 1992 года рождения.

В результате ДТП водитель автобуса MAN и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых был ребенок, погибли на месте. Еще шесть человек, включая одного ребенка, получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В ГСЧС добавили, что спасатели высвободили тела погибших из искореженных транспортных средств.

 

Фото: на трассе в Кировоградской области автобус столкнулся с микроавтобусом (t.me/dsns_telegram)

 

ДТП в Украине

Напомним, на выходных на одной из остановок в Киеве маршрутное такси врезалось в автобус. В результате были пострадавшие, в том числе среди пассажиров.

Ранее в Хмельницкой области автомобиль "Hyundai Santa Fe" врезался в микроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" с пассажирами, в результате чего пострадали 16 человек.

А в Харькове задержали водителя, который в пьяном состоянии устроил масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель не справился с управлением и протаранил сначала автобус, а затем - троллейбус. Есть пострадавшие.

