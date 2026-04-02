Масштабный пожар пылает на НПЗ в российской Уфе после атаки дронов (видео)
В ночь на 2 апреля в российской Уфе вспыхнул сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+ и Astra.
Местные жители в соцсетях сообщали, что проснулись от звуков взрывов. После этого в одном из районов в промышленной зоне города возник пожар.
Из-за угрозы беспилотников в Уфе ввели режим воздушной опасности, а работу местного аэропорта временно приостановили.
Глава Башкортостана подтвердил атаку.
По его словам, "несколько беспилотников сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне, пострадавших нет. Сейчас на территории предприятия тушат возгорание".
По словам волонтера, советника министра обороны Сергея Стерненко, Силы обороны поразили НПЗ "Башнефть-Новойл". Это в около 1400 километрах от границы с Украиной.
Предварительно, горит ключевая установка первичной переработки нефти - АВТ-5.
Речь идет о заводе "Башнефть-УНПЗ", который является ключевым активом компании "Башнефть" (входит в состав "Роснефти").
Предприятие является частью одного из крупнейших нефтеперерабатывающих узлов России и перерабатывает нефть из Западной Сибири, башкирскую нефть, а также газовый конденсат.
Атаки на НПЗ в Уфе
Нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане не впервые становится целью атак. В частности, предыдущий удар был зафиксирован 23 марта.
Кроме того, в ночь на 15 октября, а также в сентябре сообщалось, что дроны Главного управления разведки Украины атаковали этот НПЗ. После ударов раздавались взрывы и вспыхивал масштабный пожар.
Отмечается, что предприятие расположено примерно в 1,4 тысячи километров от украинской границы.
