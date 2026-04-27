Масштабна негода знеструмила понад 700 населених пунктів майже у всіх областях України

Масштабна негода ледь не в усіх областях України призвела до відключень світла. На ранок без електрики залишилися понад 700 населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" у Telegram.
"Через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру, грози) - на ранок повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у більшості регіонів України", - йдеться у повідомленні.
Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.
В Укренерго уточнили, що наслідки негоди зачепили 19 областей.
Крім того, в окремих регіонах ускладнює ситуацію й російська агресія - через дронові атаки залишаються знеструмлені споживачі в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях.
Енергетики продовжують відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.
За даними компанії, споживання електроенергії вранці було на 4,2% нижчим, ніж у попередній робочий день.
Причиною зниження споживання є погода, сприятлива для роботи побутових сонячних електростанцій, та значна кількість споживачів, знеструмлених через негоду.
"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".
Потужна негода накрила Україну 26 квітня, спричинивши масштабні проблеми в різних регіонах. Штормовий вітер із поривами до 25 м/с валив дерева, пошкоджував інфраструктуру та об’єкти енергосистеми.
У низці областей фіксують перебої зі світлом і водопостачанням, а також ускладнення руху транспорту. Синоптики заздалегідь попереджали про різке погіршення погодних умов.
Негода призвела й до трагічних наслідків. У Черкасах дерево впало на квадроцикл під час руху, внаслідок чого загинула людина. Ще одна смертельна подія сталася на Закарпатті за схожих обставин.
У Львівській області через падіння дерев і обриви ліній електропередач без електропостачання залишилися понад 100 населених пунктів.
У Харків поєднання шквального вітру та технічних проблем призвело до масштабних перебоїв в енергоживленні.
Через блекаут у місті повністю зупинилося метро, частину пасажирів довелося евакуювати зі станцій.