UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Масштабна негода знеструмила понад 700 населених пунктів майже у всіх областях України

11:01 27.04.2026 Пн
2 хв
Наслідки негоди зачепили 19 областей
aimg Ірина Глухова
Фото: понад 700 населених пунктів залишилися без електрики (Getty Images)

Масштабна негода ледь не в усіх областях України призвела до відключень світла. На ранок без електрики залишилися понад 700 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" у Telegram.

Читайте також: Негода в Україні: через падіння дерев загинули та постраждали люди

"Через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру, грози) - на ранок повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у більшості регіонів України", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

В Укренерго уточнили, що наслідки негоди зачепили 19 областей.

Крім того, в окремих регіонах ускладнює ситуацію й російська агресія - через дронові атаки залишаються знеструмлені споживачі в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За даними компанії, споживання електроенергії вранці було на 4,2% нижчим, ніж у попередній робочий день.

Причиною зниження споживання є погода, сприятлива для роботи побутових сонячних електростанцій, та значна кількість споживачів, знеструмлених через негоду.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".

Ситуація в регіонах

Потужна негода накрила Україну 26 квітня, спричинивши масштабні проблеми в різних регіонах. Штормовий вітер із поривами до 25 м/с валив дерева, пошкоджував інфраструктуру та об’єкти енергосистеми.

У низці областей фіксують перебої зі світлом і водопостачанням, а також ускладнення руху транспорту. Синоптики заздалегідь попереджали про різке погіршення погодних умов.

Негода призвела й до трагічних наслідків. У Черкасах дерево впало на квадроцикл під час руху, внаслідок чого загинула людина. Ще одна смертельна подія сталася на Закарпатті за схожих обставин.

У Львівській області через падіння дерев і обриви ліній електропередач без електропостачання залишилися понад 100 населених пунктів.

У Харків поєднання шквального вітру та технічних проблем призвело до масштабних перебоїв в енергоживленні.

Через блекаут у місті повністю зупинилося метро, частину пасажирів довелося евакуювати зі станцій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
