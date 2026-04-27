Масштабна негода знеструмила понад 700 населених пунктів майже у всіх областях України

"Через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру, грози) - на ранок повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у більшості регіонів України", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

В Укренерго уточнили, що наслідки негоди зачепили 19 областей.

Крім того, в окремих регіонах ускладнює ситуацію й російська агресія - через дронові атаки залишаються знеструмлені споживачі в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За даними компанії, споживання електроенергії вранці було на 4,2% нижчим, ніж у попередній робочий день.

Причиною зниження споживання є погода, сприятлива для роботи побутових сонячних електростанцій, та значна кількість споживачів, знеструмлених через негоду.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".