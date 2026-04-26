Негода в Україні: через падіння дерев загинули та постраждали люди

Внаслідок негоди в Україні загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки стихійного лиха у 13 областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій .

Наслідки стихії та жертви

Як повідомили в ДСНС, через шквальний вітер та падіння дерев зафіксовано смертельні випадки у двох регіонах. У Черкасах дерево впало на квадроцикл під час руху, що призвело до загибелі людини. Ще одна людина загинула на Закарпатті за аналогічних обставин.

Окрім загиблих, є постраждалі серед цивільного населення. Зокрема, у Полтаві внаслідок падіння дерева було травмовано дитину.

Масштаби руйнувань та робота рятувальників

Станом на зараз в Україні знеструмлено 1121 населений пункт. Рятувальні підрозділи працюють у посиленому режимі для ліквідації завалів та відновлення руху на дорогах.

"Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі. Здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт", - зазначили у відомстві.

До робіт залучено 647 рятувальників та 150 одиниць спеціальної техніки. Громадян закликають бути вкрай обережними під час перебування на вулиці.