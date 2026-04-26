Негода в Україні: через падіння дерев загинули та постраждали люди
Внаслідок негоди в Україні загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки стихійного лиха у 13 областях країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Наслідки стихії та жертви
Як повідомили в ДСНС, через шквальний вітер та падіння дерев зафіксовано смертельні випадки у двох регіонах. У Черкасах дерево впало на квадроцикл під час руху, що призвело до загибелі людини. Ще одна людина загинула на Закарпатті за аналогічних обставин.
Окрім загиблих, є постраждалі серед цивільного населення. Зокрема, у Полтаві внаслідок падіння дерева було травмовано дитину.
Масштаби руйнувань та робота рятувальників
Станом на зараз в Україні знеструмлено 1121 населений пункт. Рятувальні підрозділи працюють у посиленому режимі для ліквідації завалів та відновлення руху на дорогах.
"Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі. Здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт", - зазначили у відомстві.
До робіт залучено 647 рятувальників та 150 одиниць спеціальної техніки. Громадян закликають бути вкрай обережними під час перебування на вулиці.
Ситуація в регіонах
Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали про різку зміну погодних умов. Згідно з прогнозами, 26 квітня Україну мали накрити дощі з мокрим снігом, що супроводжуватимуться штормовими поривами вітру та значним похолоданням.
Стихія почала завдавати шкоди енергосистемі вже з самого ранку. Найскладніша ситуація спостерігалася у західних областях.
Зокрема, у Львівській області через падіння дерев та обриви ліній електропередач без світла залишилися понад 100 населених пунктів. Енергетики працюють у посиленому режимі, проте ліквідацію аварій ускладнює сильний вітер.
Окремим ударом негода стала для сходу країни. У Харкові поєднання шквального вітру та технічних факторів призвело до масштабних проблем із енергоживленням.
Через блекаут у місті повністю зупинилося метро, а частину пасажирів довелося евакуювати зі станцій. Міська влада закликала жителів обмежити пересування вулицями через ризик падіння гілок та рекламних конструкцій.