У Харкові зникло світло та зупинилося метро

У багатьох районах Харкова, вдень 26 квітня, на тлі негоди стався блекаут. Окрім того, у місті зупинилося метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Facebook Харківського метрополітену.

Зауважимо, що у багатьох регіонах України сьогодні фіксується негода, і Харків та Харківська область не стали виключеннями. На тлі цього місцеві пабліки та ЗМІ приблизно о 16:00 стали інформувати, що у місті та частині регіону стався блекаут.

Зокрема, світла немає як в одному з центральних харківських ТРЦ, так і в багатьох районах. Паралельно з цим у Харківському метрополітені заявили, що зупинилося метро.

"Шановні пасажири! З технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово зупинено. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!", - йшлося у повідомленні о 16:03.

Щодо області, відомо, що знеструмлена як мінімум Ізюмська громада.

"Увага! Громада повністю знеструмлена. Причина - вимкнення високовольтної лінії за межами громади і району", - сказано у дописі Ізюмської МВА в Telegram.

Оновлено о 16:33

У Харківській міській раді підтвердили блекаут місті.

"У Харкові зникло світло - "Укренерго" спільно з "Харківобленерго" зʼясовують причини аварії і працюють над відновленням енергопостачання міста", - сказано у повідомленні.

Також там поінформували, що на тлі перебоїв з енергопостачанням міський пасажирський електротранспорт тимчасово не курсує.