Масштабная непогода обесточила более 700 населенных пунктов почти во всех областях

"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра, грозы) - на утро полностью или частично обесточены более 700 населенных пунктов в большинстве регионов Украины", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением поврежденных линий.

В Укрэнерго уточнили, что последствия непогоды затронули 19 областей.

Кроме того, в отдельных регионах осложняет ситуацию и российская агрессия - из-за дроновых атак остаются обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Энергетики продолжают восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

По данным компании, потребление электроэнергии утром было на 4,2% ниже, чем в предыдущий рабочий день.

Причиной снижения потребления является погода, благоприятная для работы бытовых солнечных электростанций, и значительное количество потребителей, обесточенных из-за непогоды.

"Учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00", - добавили в "Укрэнерго".