На Львівщині через негоду понад 100 населених пунктів без світла
У неділю вдень, 26 квітня, понад 100 населених пунктів Львівської області залишилися без світла. На цей раз причиною "блекаутів" стала негода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.
"Через складні погодні умови та сильні пориви вітру на Львівщині зберігається помаранчевий рівень небезпеки. Внаслідок негоди в області без електропостачання зараз 103 населені пункти: 21 - повністю, 82 - частково", - йдеться у повідомленні.
Наразі над відновленням живлення працюють 39 бригад "Львівобленерго". Зокрема, залучені майже 170 фахівців та 60 одиниць техніки.
Також Козицький додав, що у Львівському, Золочівському, Шептицькому та Дрогобицькому районах зафіксовано падіння дерев.
"Надійшла також інформація про те, що вітер зірвав дах з приватного будинку в Золочівському та зі школи у Львівському районах. Зараз її перевіряють профільні служби", - пише глава ОВА.
Резюмуючи він закликав людей не наближатися до обірваних дротів, пошкоджених електроопор, повалених дерев та рекламних конструкцій. Окрім того, не намагатися самостійно усунути пошкодження електромереж, а викликати рятувальників та енергетиків. За можливості також обмежити перебування на вулиці.
Додатково Козицький наголосив, щоб водії теж були уважними на дорогах, і не паркуватися під деревами та конструкціями.
Відключення електроенергії в Україні
Нагадаємо, що внаслідок війни та ударів Росії по енергетиці багато міст України взимку жили за графіками відключень електроенергії.
Навесні ситуація покращилася завдяки зниженню навантаження на енергосистему, і, зокрема, на сьогодні відключення електроенергії не планувалося (якби не сталася негода).
Також ми писали, що Кабмін України може істотно скоротити час на запуск нових генеруючих потужностей з відновлюваних джерел та знизити ризики відключень, якщо вдосконалить процес підключення підстанцій та іншої інфраструктури до мережі.