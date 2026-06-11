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Афіпський НПЗ в Росії атакували дрони: на місці сильна пожежа та смог

02:33 11.06.2026 Чт
2 хв
В Краснодарському краї РФ досі триває дронова небезпека
aimg Юлія Маловічко
Афіпський НПЗ в Росії атакували дрони: на місці сильна пожежа та смог Фото: працівник російського МНС (Getty Images)
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Краснодарський край РФ в ніч на 11 червня атакували дрони, в результаті чого було вражено Афіпський НПЗ. На місці спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Попри те, що в регіоні дронова небезпека, пабліки припускають, що це був ракетний удар. На відео, знятому очевидцями, чути звуки сирен та вибухи, після яких розгорілась пожежа. Окрім сильного спалаху на кадрах помітно чорні стовпи диму - ймовірно, горіли резервуари з нафтою.

На офіційному каналі губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва поки немає коментарів щодо НП. Однак місцеві Telegram-канали вже написали і про повітряну тривогу, і про вибухи в районі НПЗ.

Щодо дронів в РФ вночі 11 червня, мер Москви Сергій Собянін сповіщав в своєму Telegram про збиття повітряних цілей. Також відомо про дроновий обстріл Криму, через що в Сімферополі ніби-то сталась пожежа.

Слід зазначити, що Афіпський НПЗ дрони атакують далеко не вперше. Згідно з інфомацією ЗМІ, завод був вражений дронами та ракетами, зокрема, у листопаді та грудні минулого року, а також у березні 2026-го.

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Афіпський НПЗ - це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у селищі Афіпський Краснодарського краю, приблизно за 20 км від Краснодара.

Підприємство входить до групи "Сафмар" російського бізнесмена Михайла Гуцерієва. Завод переробляє близько 6,25 млн тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти.

Як вже повідомлялось, після початку повномасштабної війни Афіпський НПЗ неодноразово ставав ціллю атак безпілотників через його значення для паливного забезпечення російської економіки та військової логістики. Завод також є важливим елементом нафтопереробної інфраструктури півдня РФ.

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