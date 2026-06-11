Афіпський НПЗ в Росії атакували дрони: на місці сильна пожежа та смог

Краснодарський край РФ в ніч на 11 червня атакували дрони, в результаті чого було вражено Афіпський НПЗ. На місці спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Попри те, що в регіоні дронова небезпека, пабліки припускають, що це був ракетний удар. На відео, знятому очевидцями, чути звуки сирен та вибухи, після яких розгорілась пожежа. Окрім сильного спалаху на кадрах помітно чорні стовпи диму - ймовірно, горіли резервуари з нафтою.

На офіційному каналі губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва поки немає коментарів щодо НП. Однак місцеві Telegram-канали вже написали і про повітряну тривогу, і про вибухи в районі НПЗ.

Щодо дронів в РФ вночі 11 червня, мер Москви Сергій Собянін сповіщав в своєму Telegram про збиття повітряних цілей. Також відомо про дроновий обстріл Криму, через що в Сімферополі ніби-то сталась пожежа.

Слід зазначити, що Афіпський НПЗ дрони атакують далеко не вперше. Згідно з інфомацією ЗМІ, завод був вражений дронами та ракетами, зокрема, у листопаді та грудні минулого року, а також у березні 2026-го.

Афіпський НПЗ - це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у селищі Афіпський Краснодарського краю, приблизно за 20 км від Краснодара.