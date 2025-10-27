UA

Масований удар дронами по Чернігову: у ДСНС показали фото наслідків

Фото: наслідки атаки на Чернігів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 27 жовтня російські війська атакували Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними від ДСНС, у Чернігові внаслідок удару пошкоджено чотири житлові будинки, одна людина дістала травми. Постраждалого рятувальники разом із медиками доставили до карети швидкої допомоги.

У Чернігівському районі внаслідок влучання дрона загорілася господарча будівля. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

 Фото: наслідки атаки на Чернігів (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Чернігова

Сьогодні, 27 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Чернігову. Внаслідок падіння уламків поранення отримали двоє осіб.

Варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ повідомляли про декілька груп російських безпілотників у напрямку Чернігова. А ось моніторингові групи писали, що поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів".

Також вчора ввечері росіяни знову намагались атакувати Чернігів дронами - на одному з підприємств зафіксовано влучання.

Також ми писали, що 20 жовтня, росіяни пошкодили дронами і ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури в Чернігівській області. Після цього саме місто а також частина регіону були у блекауті.

А вже 24 жовтня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що у Чернігові після тривалого блекауту всім користувачам повернули електропостачання попри регулярні удари росіян по критичній енергетиці.

"Якщо говорити про Чернігівщину, то я можу сказати, що Чернігів вже сьогодні повністю зі світлом", - заявила прем'єр-міністр України.

