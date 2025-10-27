Масований удар дронами по Чернігову: у ДСНС показали фото наслідків

За даними від ДСНС, у Чернігові внаслідок удару пошкоджено чотири житлові будинки, одна людина дістала травми. Постраждалого рятувальники разом із медиками доставили до карети швидкої допомоги.

У Чернігівському районі внаслідок влучання дрона загорілася господарча будівля. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

Фото: наслідки атаки на Чернігів (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Чернігова

Сьогодні, 27 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Чернігову. Внаслідок падіння уламків поранення отримали двоє осіб.

Варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ повідомляли про декілька груп російських безпілотників у напрямку Чернігова. А ось моніторингові групи писали, що поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів".