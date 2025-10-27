Росіяни завдали масованого удару дронами-камікадзе по Чернігову: є поранені

Сьогодні, 27 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Чернігову. Внаслідок падіння уламків поранення отримали двоє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Він повідомив, що було зафіксовано падіння безпілотника біля житлового будинку на півночі міста.

Згодом він додав, що в результаті падіння російського дрона-камікадзе постраждали дві людини.

Він також розповів, що в результаті падіння безпілотників в Садівничому товаристві пошкоджено чотири дачні будинки. Пошкоджено покрівлю, конструктивні елементи будинків.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групи російських безпілотників у напрямку Чернігова. Згідно із даними моніторингових груп, загалом поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів".

Брижинський повідомляв, що вибухи, які до цього чули мешканці міста, пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Він також закликав всіх громадян перебувати у безпечних місцях і не залишати укриття.