Після блекауту в Чернігові всім жителям повернули світло, - Свириденко

П'ятниця 24 жовтня 2025 15:10
UA EN RU
Після блекауту в Чернігові всім жителям повернули світло, - Свириденко
Автор: Константин Широкун

У Чернігові станом на сьогодні, 24 жовтня, вже всім користувачам повернули електропостачання попри регулярні удари росіян по критичній енергетиці.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Верховній Раді.

"Якщо говорити про Чернігівщину, то я можу сказати, що Чернігів вже сьогодні повністю зі світлом", - заявила прем'єр-міністр України.

Блекаут у Чернігові й області

Нагадаємо, ввечері у понеділок, 20 жовтня, росіяни пошкодили дронами і ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури в Чернігівській області.

Внаслідок обстрілу в місті Славутич і в окремих районах Київської та Чернігівської областей повністю зникло енергопостачання.

Близько 04:00 ранку армія РФ також випустила кілька балістичних ракет у напрямку Чернігова й області. Ворог знову намагався атакувати військовий полігон біля селища Гончарівське.

Згодом стало відомо, що внаслідок російських атаки дронами, Чернігів був повністю знеструмлений, у місті також повністю відсутнє водопостачання. З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів від альтернативних джерел живлення. Зазначалось, що енергетики цілодобово працюють над поверненням світла в домівки містян.

За даними ОВА, тієї доби ворог атакував регіон 51 повітряною ціллю. Було зафіксовано 2 балістичні ракети та 49 безпілотників типу "Шахед".

Також у місті зранку організували підвезення води в окремі райони міста. Крім того, в обласному центрі були відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків мали змогу набирати воду, якщо вони розташовані поруч.

