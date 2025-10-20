У кількох областях України частково зникло світло: що відомо

У Чернігівській, Київській та Харківській областях ввечері в понеділок, 20 жовтня, частково зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи Чернігівобленерго , міського голови Славутича та Ізюмської МВА .

На рівні Чернігівського регіону відбулось автоматичне знеструмлення, місто Славутич повністю залишилось без світла. Крім того, повідомляється про відсутність електроенергії в різних районах Чернігова.

Міський голова Юрій Фомічев повідомив, що відбулося влучання в об'єкт енергетики. Він додав, що фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання.

За його словами, водоканал переводять на резервне живлення, тому вода скоро з'явиться. Теплопостачання дитсадків, шкіл та лікарні працює.

В "Укренерго" зазначили, що північна частина Чернігівщини без світла через обстріл енергосистеми області. Місцевих жителів закликали зберігати спокій, інформаційну тишу і перебувати у безпечних місцях.

У Чернігові обмежать водопостачання

Жителів Чернігова закликали негайно зробити запас питної води, адже найближчим часом можливе тимчасове припинення водопостачання.

У КП "Чернігівводоканал" зазначили, що в разі блекауту максимальний тиск у водопровідній мережі міста буде підтримуватися:

з 6:00 до 10:00

з 18:00 до 22:00

На підприємстві також зазначили, що роблять усе можливе для підтримки роботи насосних станцій водопроводу та каналізації від альтернативних джерел живлення.

"На нижніх поверхах багатоповерхівок подача води наразі забезпечується", - додали у водоканалі.

Ситуация в Харківській області

Ізюмська міська військова адміністрація повідомила, що частина громади залишилась без світла. Через відсутність електроенергії також виникають проблеми з водозабезпеченням міста.

Зазначається, що проблему наразі встановлено, відбувається пошук шляхів її усунення.

Оновлено 23:40

В Ізюмській міській військовій адміністрації повідомили, що сьогодні енергетикам не вдається усунути несправність мереж. Роботи будуть продовжені зранку 21 жовтня.