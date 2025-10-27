Массированный удар дронами по Чернигову: в ГСЧС показали фото последствий

В понедельник, 27 октября российские войска атаковали Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
По данным от ГСЧС, в Чернигове в результате удара повреждены четыре жилых дома, один человек получил травмы. Пострадавшего спасатели вместе с медиками доставили в карету скорой помощи.
В Черниговском районе в результате попадания дрона загорелась хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидировали пожарные. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Сегодня, 27 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Чернигову. В результате падения обломков ранения получили два человека.
Стоит заметить, что Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких группах российских беспилотников в направлении Чернигова. А вот мониторинговые группы писали, что вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов".
Также вчера вечером россияне снова пытались атаковать Чернигов дронами - на одном из предприятий зафиксировано попадание.
Также мы писали, что 20 октября, россияне повредили дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской области. После этого сам город а также часть региона были в блэкауте.
А уже 24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Чернигове после длительного блэкаута всем пользователям вернули электроснабжение несмотря на регулярные удары россиян по критической энергетике.
"Если говорить о Черниговской области, то я могу сказать, что Чернигов уже сегодня полностью со светом", - заявила премьер-министр Украины.