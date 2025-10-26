ua en ru
Нд, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакували Чернігів: на одному з підприємств загорівся автомобіль

Неділя 26 жовтня 2025 00:40
UA EN RU
Росіяни атакували Чернігів: на одному з підприємств загорівся автомобіль Фото: постраждалих серед людей немає (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни пізно ввечері, 25 жовтня, намагались атакувати Чернігів дронами. На одному з підприємств зафіксовано влучання та горів автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

"Унаслідок атаки ворога зафіксовано влучання в одне з підприємств міста. Через падіння уламків БПЛа на території підприємства загорівся автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Брижинський додав, що постраждалих серед людей немає.

Масштабний обстріл Чернігівської області

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Чернігівській області. В результаті атаки було зафіксовано влучання в енергооб'єкти.

Відомо, що два безпілотники типу "Шахед" потрапили в об'єкт теплопостачання в двох громадах Чернігівського району. Через це в Чернігові та північних громадах області ввели аварійні відключення світла. Крім того, в місті повністю зникло водопостачання.

Додамо, що 24 жовтня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що в цей день світло повернули вже всім мешканцям міста. У ЗМІ писали, що Чернігів був у блекауті більше доби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
"Нечесність має ціну": Сирський на Донбасі пригрозив командирам за приховування правди
"Нечесність має ціну": Сирський на Донбасі пригрозив командирам за приховування правди
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію