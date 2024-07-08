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Масований обстріл України. Ворог запустив 38 ракет, 30 з них збила ППО

Фото: наслідки обстрілу Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 липня, під час масованого ракетного обстрілу, Російська Федерація запустила проти України 38 ракет різних типів, 30 з яких знищила протиповітряна оборона (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Миколу Олещука.

Близько о 10-й ранку ворог завдав проти України комбінованого ракетного удару із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом терористи застосували 38 ракет різних типів: 

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 14 крилатих ракет "Калібр";
  • 2 крилаті ракети Х-22;
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

ППО знищила 30 ракет, а саме: 

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 11 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Фото: масований обстріл України 8 липня (t.me/ComAFUA)

"Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця", - додав Олещук. 

Масований обстріл 8 липня 

В ніч на 8 липня ворог атакував Україну 4-ма ракетами Х-101 й 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М". ППО вдалось знищити 3 одиниці Х-101

Вже після 09:50 терористи вдались до повторної атаки проти України. Після оголошення масштабної повітряної тривоги у Кропивницькому районі та Кривому Розі пролунали вибухи. Зокрема повідомлялось про роботу ППО у Київській області та Києві. 

Станом на 15:00 відомо про: 

  • 11 загиблих й 62 поранених у Дніпропетровській області; 
  • 17 загиблих й 48 поранених у Києві; 
  • 2 загиблих у Київській області. 

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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Війна в УкраїніППО