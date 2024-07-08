Массированный обстрел Украины. Враг запустил 38 ракет, 30 из них сбила ПВО

Около 10 утра враг нанес против Украины комбинированный ракетный удар с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В целом террористы применили 38 ракет различных типов:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

ПВО уничтожила 30 ракет, а именно:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Фото: массированный обстрел Украины 8 июля (t.me/ComAFUA)

"Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца", - добавил Олещук.

Массированный обстрел 8 июля

В ночь на 8 июля враг атаковал Украину 4 ракетами Х-101 и 2 баллистическими ракетами "Искандер-М". ПВО удалось уничтожить 3 единицы Х-101

Уже после 09:50 террористы прибегли к повторной атаке против Украины. После объявления масштабной воздушной тревоги в Кропивницком районе и Кривом Роге раздались взрывы. В частности, сообщалось о работе ПВО в Киевской области и Киеве.

По состоянию на 15:00 известно о:

11 погибших и 62 раненых в Днепропетровской области;

17 погибших и 48 раненых в Киеве;

2 погибших в Киевской области.

Все подробности массированного обстрела - в материале РБК-Украина.