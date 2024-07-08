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Массированный обстрел Украины. Враг запустил 38 ракет, 30 из них сбила ПВО

Фото: последствия обстрела Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 июля, во время массированного ракетного обстрела, Российская Федерация запустила против Украины 38 ракет различных типов, 30 из которых уничтожила противовоздушная оборона (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука.

Около 10 утра враг нанес против Украины комбинированный ракетный удар с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В целом террористы применили 38 ракет различных типов: 

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 14 крылатых ракет "Калибр";
  • 2 крылатые ракеты Х-22;
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

ПВО уничтожила 30 ракет, а именно: 

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 11 крылатых ракет Х-101;
  • 12 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Фото: массированный обстрел Украины 8 июля (t.me/ComAFUA)

"Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца", - добавил Олещук. 

Массированный обстрел 8 июля

В ночь на 8 июля враг атаковал Украину 4 ракетами Х-101 и 2 баллистическими ракетами "Искандер-М". ПВО удалось уничтожить 3 единицы Х-101

Уже после 09:50 террористы прибегли к повторной атаке против Украины. После объявления масштабной воздушной тревоги в Кропивницком районе и Кривом Роге раздались взрывы. В частности, сообщалось о работе ПВО в Киевской области и Киеве. 

По состоянию на 15:00 известно о:

  • 11 погибших и 62 раненых в Днепропетровской области;
  • 17 погибших и 48 раненых в Киеве;
  • 2 погибших в Киевской области.

Все подробности массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеПВО