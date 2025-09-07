Масована атака РФ: четверо українців загинули, понад 44 - постраждали

Внаслідок масованої атаки РФ на Україну 7 вересня загинули четверо осіб. Понад 44 людини отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.
Глава держави обговорив нічний російський обстріл з президентом Франції Емманюелем Макроном.
"На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні", - зазначив президент.
Зеленський повідомив, що скоординував з Макроном дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.
"Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", - додав він.
Сьогодні Росія здійснила масовану атаку на Україну. Під обстрілами опинилися Київ, Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг.
У Києві пошкоджені житлові будинки, будівля Кабінету міністрів, дитсадок та інша цивільна інфраструктура. У Святошинському районі пошкоджена дев'ятиповерхівка: загинули двоє людей, ще понад 20 отримали поранення.
У Кременчуці окупанти атакували Крюківський міст через Дніпро, рух переправою обмежений.
В Одесі російський обстріл також зачепив житлові будинки - постраждали троє жителів.
