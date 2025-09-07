Масована атака РФ: четверо українців загинули, понад 44 - постраждали

Глава держави обговорив нічний російський обстріл з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що скоординував з Макроном дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.

"Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", - додав він.