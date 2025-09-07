Атака РФ по важливому мосту через Дніпро у Кременчуку: опубліковано фото удару

Російські війська вночі атакували міст через Дніпро у Кременчуку, наразі він перекритий, триває його обстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Кременчука Віталія Малецького.

"Внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро в Кременчуці. Міст знаходиться на балансі "Укрзалізниці". Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації", - зазначив Малецький.

За його словами, наразі рух мостом неможливий – він перекритий.

"Ми очікуємо офіційної інформації від "Укрзалізниці" та готові надати максимальну підтримку від міста для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення", - додав мер Кременчука.

Він також додав, що на час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста. Вже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств.

Значення Крюківського мосту

Крюківський міст через Дніпро у Кременчуці сполучає лівий та правий береги міста. Через міст також проходять дві траси національного значення. Найближчий від нього міст через Дніпро знаходиться у Світловодську Кіровоградської області в 27 кілометрах.

Комбінований залізнично-автомобільний міст був відкритий 21 грудня 1949 року, після того пройшов кілька капітальних ремонтів. Через свою застарілу конструкцію розроблено проект будівництва моста-дублера.