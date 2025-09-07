Массированная атака РФ: четверо украинцев погибли, более 44 - пострадали

В результате массированной атаки РФ на Украину 7 сентября погибли четыре человека. Более 44 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства обсудил ночной российский обстрел с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране", - отметил президент.
Зеленский сообщил, что скоординировал с Макроном дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.
"Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны", - добавил он.
Сегодня Россия осуществила массированную атаку на Украину. Под обстрелами оказались Киев, Кременчуг, Одесса, Запорожье, Днепр и Кривой Рог.
В Киеве повреждены жилые дома, здание Кабинета министров, детсад и другая гражданская инфраструктура. В Святошинском районе повреждена девятиэтажка: погибли два человека, еще более 20 получили ранения.
В Кременчуге оккупанты атаковали Крюковский мост через Днепр, движение по переправе ограничено.
В Одессе российский обстрел также задел жилые дома - пострадали трое жителей.
Подробнее о последствиях вражеского обстрела - в материале РБК-Украина.