Массированная атака РФ: четверо украинцев погибли, более 44 - пострадали

Глава государства обсудил ночной российский обстрел с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что скоординировал с Макроном дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.

"Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны", - добавил он.