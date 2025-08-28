Масована атака на Київ: знищена кондитерська, пошкоджені книгарні та офіси медіа (фото)

За повідомленням власника книгарні Readeat Дмитра Феліксова, обійшлося вибитими шибками. Вже сьогодні заклад відновив роботу у штатному режимі.

"Книгарня, її обладнання та книжки припали пилом та брудом, який ми приберемо в найближчі декілька годин", - написав Феліксов.

Пошкоджень зазнала й книгарня КнигоЛенд.

"Наша книгарня на Олімпійській постраждала від ударної хвилі: розбиті вікна, пошкоджене приміщення та зіпсовані книжки. Ми з вами, міцно обіймаємо", - зазначили у закладі.

Повністю зруйнована нова кондитерська Honey. Її власник Станіслав Завертайло розповів в Instagram, що ракети пошкодили будівлі поруч та знищили заклад. Він закликав підтримати ЗСУ та подякував відвідувачам за підтримку.

"Цьому місцю ще немає й року, але ми вклали в нього понад десять років досвіду і душу", - зазначає Завертайло у своєму дописі.

В результаті обстрілів також постраждали офіси українських медіа. Будівля бізнес-центру, де розташований офіс "Української правди", зазнала ушкоджень, постраждалих немає. Масштаби ушкоджень ще уточнюють.

Пошкодження в офісі "Української правди" (фото: Українська правда)

Офіс Радіо Свобода отримав пошкодження вікон і техніки, але працівники залишилися в безпеці. У редакції зазначають, що на відео із камер спостереження поруч з офісом видно, що руйнування стали наслідком влучання двох ракет неподалік. Президент організації Стівен Капус висловив співчуття родинам постраждалих цивільних та подякував рятувальникам.

Пошкодження в офісі Радіо Свобода (фото: Радіо Свобода)