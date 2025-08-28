Масована атака на Київ: знищена кондитерська, пошкоджені книгарні та офіси медіа (фото)

У ніч з 27 на 28 серпня 2025 року Київ зазнав масованої комбінованої атаки Росії. В результаті постраждали книгарні, кав’ярні та офіси медіа, проте постраждалих серед працівників немає.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За повідомленням власника книгарні Readeat Дмитра Феліксова, обійшлося вибитими шибками. Вже сьогодні заклад відновив роботу у штатному режимі.
"Книгарня, її обладнання та книжки припали пилом та брудом, який ми приберемо в найближчі декілька годин", - написав Феліксов.
Пошкоджень зазнала й книгарня КнигоЛенд.
"Наша книгарня на Олімпійській постраждала від ударної хвилі: розбиті вікна, пошкоджене приміщення та зіпсовані книжки. Ми з вами, міцно обіймаємо", - зазначили у закладі.
Повністю зруйнована нова кондитерська Honey. Її власник Станіслав Завертайло розповів в Instagram, що ракети пошкодили будівлі поруч та знищили заклад. Він закликав підтримати ЗСУ та подякував відвідувачам за підтримку.
"Цьому місцю ще немає й року, але ми вклали в нього понад десять років досвіду і душу", - зазначає Завертайло у своєму дописі.
В результаті обстрілів також постраждали офіси українських медіа. Будівля бізнес-центру, де розташований офіс "Української правди", зазнала ушкоджень, постраждалих немає. Масштаби ушкоджень ще уточнюють.
Пошкодження в офісі "Української правди" (фото: Українська правда)
Офіс Радіо Свобода отримав пошкодження вікон і техніки, але працівники залишилися в безпеці. У редакції зазначають, що на відео із камер спостереження поруч з офісом видно, що руйнування стали наслідком влучання двох ракет неподалік. Президент організації Стівен Капус висловив співчуття родинам постраждалих цивільних та подякував рятувальникам.
Пошкодження в офісі Радіо Свобода (фото: Радіо Свобода)
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня Київ зазнав масованої атаки російських військ із застосуванням крилатих і балістичних ракет, "Кинджалів" та дронів-камікадзе "Шахед". Вибухи пошкодили житлові будинки, офіси, навчальні заклади, автомобілі та торговельні центри по всій столиці.
Найбільші руйнування зафіксовані в Дарницькому районі, де ракета знищила під’їзд п’ятиповерхівки. Рятувальники дістали з-під завалів шістьох людей, серед них дитину. Загалом загинули 15 осіб, у тому числі четверо дітей віком 2, 14 та 17 років, десятки мешканців отримали поранення.
Внаслідок обстрілу постраждали будівлі Головного управління ДПС у Києві, офіси Банку Кредит Дніпро та ОТП Банку, а також будівля місії Європейського Союзу в Україні. Крім того, ракети влучили у торговельний центр у центрі міста.
Міський голова Києва Віталій Кличко назвав нічну атаку однією з найбільших, яких зазнала столиця.