Мер Києва повідомив про влучання у ТЦ в центрі столиці: відео з місця атаки

Під час нічної атаки на Київ, 28 серпня, росіяни влучили у торгівельний центр, який знаходиться у центрі столиці. Також постраждали житлові будинки недалеко від ТЦ.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram .

"У центрі міста - влучання в торгівельний центр. Постраждали житлові будинки недалеко від нього", - повідомив Кличко.

За словами мера, внаслідок нічної російської атаки є багато пошкоджених будівель в п'ятьох районах. Це зокрема житлові будинки й нежитлові споруди, заклади освіти, транспортна інфраструктура.

Що відомо про атаку 28 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема "Кинджалами".

Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. Постраждали як житлові багатоповерхівки, так і нежитлові будівлі, заклади освіти та об’єкти транспортної інфраструктури.

У Дарницькому районі повністю зруйновано п’ятиповерховий будинок. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукають людей, які можуть перебувати під ними.

За останніми даними, відомо про 10 загиблих, серед них - 14-річна дівчина. Також щонайменше 45 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Під час нічної атаки Росія також завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції. Постраждала місія ЄС в Україні.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.