Атака по Києву була одна з найбільших за останній час, - мер

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що нічна комбінована атака Росії на Київ стала для міста однією з найбільших за останній час.

Про це Кличко сказав в коментарі РБК-Україна .

"Це була одна з найбільших атак по Києву за останній час. Наші сили ППО звітують про понад 500 збитих безпілотників. Десятки ракет, які було спрямовано на наше місто. Ми дякуємо ППО, але тим не менш, попри сучасний протиповітряні засоби захисту ми бачимо, що гарантії повного захисту немає", - зазначив Кличко.

Як зазначив міський голова, частина ракет і дронів-камікадзе влучили в житлові будинки Києва.

"Складно пояснити мету ворога руйнувати мирне місто. Одне пояснення - розповсюдити депресію серед українців, зламати волю до боротьби. Іншого пояснення я не бачу", - акцентує Кличко.

Він повідомив, що наразі здійснюються роботи з ліквідації наслідків жахливої ночі.

"Більше 100 будинків було зруйновано. Ми говоримо зараз про десятки загиблих і десятки поранених. І, на жаль, ця кількість збільшується", - додав Кличко.

Що відомо про нічну атаку на Київ

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог завдав комбінованого удару по столиці. Війська РФ для атаки застосували крилаті ракети, балістику, "Кинджали" та "Шахеди".

Руйнування та пошкодження зафіксовані майже у всіх районах міста. Пошкоджено житлові будинки, офісні будівлі, заклади освіти, автомобілі, торгівельний центр.

У Дарницькому районі руйнування найсильніші. Там внаслідок влучання ракети зруйновано під'їзд пʼятиповерхового будинку. З-під завалів рятувальники дістали шістьох людей, серед них дитина.

Загалом по Києву відомо про 13 загиблих. Серед них три дитини 2, 14 та 17 років. Десятки людей постраждали.