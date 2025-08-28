ua en ru
Кількість жертв після обстрілу Києва знову зросла: що відомо на цю мить

Київ, Четвер 28 серпня 2025 12:51
Кількість жертв після обстрілу Києва знову зросла: що відомо на цю мить Фото: зросла кількість жерт російського удару по Києву (Віталій Ночас, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Станом на день 28 серпня кількість загиблих у Києві внаслідок нічної атаки російських окупантів зросла до 15 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Ткаченко наголосив, що у Дарницькому районі досі триває пошуково-рятувальна операція, однак вже відомо про 15 загиблих, серед яких четверо - діти.

"Також серед потерпілих - 10 дітей. Уточнюємо", - додав він.

Зауважимо, що ще десять людей в результаті ворожого обстрілу вважаються зниклими безвісти.

Атака на Київ

Нагадаємо, що Росія вже понад три роки веде повномасштабну війну проти України, щоденно завдаючи ударів по містах і селах нашої країни.

Сьогоднішня ніч не стала виключенням: після кількох тижнів відносної тиші в столиці, окупанти здійснили одну з найбільших атак на Київ, застосувавши значну кількість ракет і ударних дронів.

У Дарницькому районі столиці ворожа ракета потрапила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Попередньо повідомляється, що снаряд влучив приблизно на рівні третього-четвертого поверху, спричинивши значні руйнування.

РБК-Україна підготувало репортаж з Києва після атаки.

Через атаку рух на низці ключових вулиць тимчасово перекрито. Постраждали цивільні об’єкти: житлові будинки та інфраструктура, також є поранені та загиблі.

Рятувальні служби продовжують розбір завалів і надання допомоги постраждалим. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою звернувся до міжнародних партнерів, серед яких Китай і Угорщина, із закликом до рішучої реакції на агресію Росії.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

