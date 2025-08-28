Массированная атака на Киев: уничтожена кондитерская, повреждены книжные магазины и офисы медиа (фото)

По сообщению владельца книжного магазина Readeat Дмитрия Феликсова, обошлось выбитыми стеклами. Уже сегодня заведение возобновило работу в штатном режиме.

"Книжный магазин, его оборудование и книги припали пылью и грязью, которую мы уберем в ближайшие несколько часов", - написал Феликсов.

Повреждения получил и книжный магазин КнигоЛенд.

"Наш книжный магазин на Олимпийской пострадал от ударной волны: разбитые окна, поврежденное помещение и испорченные книги. Мы с вами, крепко обнимаем", - отметили в заведении.

Полностью разрушена новая кондитерская Honey. Ее владелец Станислав Завертайло рассказал в Instagram, что ракеты повредили здания рядом и уничтожили заведение. Он призвал поддержать ВСУ и поблагодарил посетителей за поддержку.

"Этому месту еще нет и года, но мы вложили в него более десяти лет опыта и душу", - отмечает Завертайло в своей заметке.

В результате обстрелов также пострадали офисы украинских медиа. Здание бизнес-центра, где расположен офис "Украинской правды", получило повреждения, пострадавших нет. Масштабы повреждений еще уточняют.

Повреждения в офисе "Украинской правды" (фото: Украинская правда)

Офис Радио Свобода получил повреждения окон и техники, но работники остались в безопасности. В редакции отмечают, что на видео с камер наблюдения рядом с офисом видно, что разрушения стали следствием попадания двух ракет неподалеку. Президент организации Стивен Капус выразил соболезнования семьям пострадавших гражданских и поблагодарил спасателей.

Повреждения в офисе Радио Свобода (фото: Радио Свобода)