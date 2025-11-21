ua en ru
Маскування російських сил у Покровську: українські військові розкривають деталі

Україна, Покровськ, П'ятниця 21 листопада 2025 07:20
UA EN RU
Маскування російських сил у Покровську: українські військові розкривають деталі Фото: російські військові (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Покровську фіксують нову тактику російських підрозділів, що ускладнює роботу українським захисникам і впливає на безпеку на лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання The Independent.

Українські військові повідомляють, що російські бійці на напрямку Покровська дедалі частіше відмовляються від стандартних схем ведення бою і переходять до прихованих дій, імітуючи поведінку цивільного населення.

За словами командира 68-ї єгерської бригади з позивним Лютий, противник активно змінює форму на звичайний одяг і працює малими групами, використовуючи методи, характерні для диверсійно-розвідувальних операцій.

"Найскладніше те, що вони маскуються під цивільних. Вони вже давно переодягаються та отримують інструкції з цього приводу. Іноді ми ідентифікуємо ворога тільки після початку перестрілки, тому що громадяни не будуть відкривати вогонь по наших підрозділах", - зазначив Лютий.

Посилення тиску на Покровськ

Місто на Донеччині залишається однією з найнапруженіших точок фронту: бої тут тривають уже понад рік.

Попри укріплену українську оборону, російські війська змогли наблизитися та увійти в частину міста, посиливши тиск на логістику українських сил.

Лютий додав: "Вони не дотримуються жодних стандартних процедур, але їхні пересування все одно ускладнюють наші логістичні маршрути".

Ситуація в Покровську: що відомо

Українські сили продовжують утримувати позиції на Покровському напрямку і завдають значних втрат російським підрозділам, причому, за даними командування, за останні чотири дні там ліквідовано 350 окупантів, а загальні втрати противника сягнули 487 осіб; при цьому українські бійці беруть у полон російських військовослужбовців, формуючи так званий обмінний фонд.

При цьому в Покровській агломерації зберігається висока інтенсивність боїв, збільшується кількість зіткнень із застосуванням стрілецької зброї, а прямий вогонь українських підрозділів призводить до зростання втрат серед російських сил.

Дані руху "АТЕШ" свідчать про погіршення становища російських військ на Покровському напрямку, оскільки бійці 39-ї гвардійської мотострілецької бригади змушені штурмувати позиції в умовах лінії контролю, що постійно змінюється, і уповільнення загального просування. При цьому, там фіксуються випадки дезертирства.

Нагадуємо, що Велика Британія уточнила порядок можливого розгортання своїх підрозділів в Україні, сформувавши перелік сил і місць їхнього майбутнього розміщення після серії літніх розвідувальних заходів та оцінювання готовності, що пов'язано з підготовкою Лондона до ролі в повоєнному врегулюванні та завершенні бойових дій.

Зазначимо, що українські правоохоронці повідомили про просування в розслідуванні подій у Бучі, вперше встановивши як фігуранта російського офіцера, чиї підрозділи дислокувалися в місті під час окупації.

