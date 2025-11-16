"АТЕШ" повідомляє про дезертирство і втрати Росії під Покровськом

Ситуація в Покровську продовжує залишатися напруженою, а бої на підступах до міста призводять до наростання внутрішніх проблем серед російських підрозділів, що працюють у цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "АТЕШ".

Агенти руху "АТЕШ" повідомляють про те, що в Покровсько-Мирноградській агломерації фіксується погіршення становища російських військ.

За їхніми даними, частини 39 гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ ведуть штурм в умовах, коли окремі райони переходять від однієї сторони до іншої, а загальне просування помітно сповільнилося.

У повідомленнях вказується, що поранені та загиблі залишаються на вулицях, оскільки евакуація ускладнена, а ротації та постачання ресурсу просуваються значно повільніше, ніж раніше.

Зникнення і дезертирство

За інформацією агентів, після прицільних ударів Сил оборони України по позиціях російських підрозділів у передмістях Покровська почали фіксувати зникнення і можливі випадки дезертирства.

Під вогнем опинилися командні пункти, місця зосередження техніки та підрозділи, задіяні у використанні БПЛА.

Російські військовослужбовці припускають, що частина зниклих могла бути пов'язана з ударами, що викликає напругу всередині підрозділів.

Нові звернення до руху

Представники "АТЕШ" зазначають, що отримують нові звернення від російських військових, які пропонують приєднатися до руху.

При цьому в організації заявляють, що мають певні результати роботи в Покровську, однак про них поки що не можна публічно повідомляти. Щойно з'явиться можливість і відповідний час - це буде зроблено.