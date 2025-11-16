"АТЕШ" повідомляє про дезертирство і втрати Росії під Покровськом
Ситуація в Покровську продовжує залишатися напруженою, а бої на підступах до міста призводять до наростання внутрішніх проблем серед російських підрозділів, що працюють у цьому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "АТЕШ".
Агенти руху "АТЕШ" повідомляють про те, що в Покровсько-Мирноградській агломерації фіксується погіршення становища російських військ.
За їхніми даними, частини 39 гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ ведуть штурм в умовах, коли окремі райони переходять від однієї сторони до іншої, а загальне просування помітно сповільнилося.
У повідомленнях вказується, що поранені та загиблі залишаються на вулицях, оскільки евакуація ускладнена, а ротації та постачання ресурсу просуваються значно повільніше, ніж раніше.
Зникнення і дезертирство
За інформацією агентів, після прицільних ударів Сил оборони України по позиціях російських підрозділів у передмістях Покровська почали фіксувати зникнення і можливі випадки дезертирства.
Під вогнем опинилися командні пункти, місця зосередження техніки та підрозділи, задіяні у використанні БПЛА.
Російські військовослужбовці припускають, що частина зниклих могла бути пов'язана з ударами, що викликає напругу всередині підрозділів.
Нові звернення до руху
Представники "АТЕШ" зазначають, що отримують нові звернення від російських військових, які пропонують приєднатися до руху.
При цьому в організації заявляють, що мають певні результати роботи в Покровську, однак про них поки що не можна публічно повідомляти. Щойно з'явиться можливість і відповідний час - це буде зроблено.
Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська не змогли виконати оголошені ними строки щодо виходу до Покровська на Донеччині та Куп'янська на Харківщині, оскільки обидва напрямки залишаються під контролем українських сил.
Зазначимо, що українські військові зруйнували ділянку дороги між Селидовим і Покровськом, позбавивши російські підрозділи можливості використовувати цей маршрут для просування легкою технікою, і повідомили, що продовжують послідовно перерізати логістичні напрямки противника на підступах до міста.