Маскировка российских сил в Покровске: украинские военные раскрывают детали

Украина, Покровск, Пятница 21 ноября 2025 07:20
UA EN RU
Фото: российские военные (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Покровске фиксируют новую тактику российских подразделений, что усложняет работу украинским защитникам и влияет на безопасность на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания The Independent.

Украинские военные сообщают, что российские бойцы на направлении Покровска все чаще отказываются от стандартных схем ведения боя и переходят к скрытным действиям, имитируя поведение гражданского населения.

По словам командира 68-й егерской бригады с позывным Лютый, противник активно меняет форму на обычную одежду и работает малыми группами, используя методы, характерные для диверсионно-разведывательных операций.

"Сложнее всего то, что они маскируются под гражданских. Они уже давно переодеваются и получают инструкции по этому поводу. Иногда мы идентифицируем врага только после начала перестрелки, потому что граждане не будут открывать огонь по нашим подразделениям", – отметил Лютый.

Усиление давления на Покровск

Город в Донецкой области остается одной из самых напряженных точек фронта: бои здесь продолжаются уже более года.

Несмотря на укрепленную украинскую оборону, российские войска смогли приблизиться и войти в часть города, усилив давление на логистику украинских сил.

Лютый добавил: "Они не соблюдают никакие стандартные процедуры, но их передвижения все равно усложняют наши логистические маршруты".

Ситуация в Покровске: что известно

Украинские силы продолжают удерживать позиции на Покровском направлении и наносят значительные потери российским подразделениям, причем, по данным командования, за последние четыре дня там ликвидировано 350 оккупантов, а общие потери противника достигли 487 человек; при этом украинские бойцы берут в плен российских военнослужащих, формируя так называемый обменный фонд.

При этом, в Покровской агломерации сохраняется высокая интенсивность боев, увеличивается число столкновений с применением стрелкового оружия, а прямой огонь украинских подразделений приводит к росту потерь среди российских сил.

Данные движения "АТЕШ" свидетельствуют об ухудшении положения российских войск на Покровском направлении, поскольку бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады вынуждены штурмовать позиции в условиях постоянно меняющейся линии контроля и замедления общего продвижения. При этом, там фиксируются случаи дезертирства.

Напоминаем, что Великобритания уточнила порядок возможного развертывания своих подразделений в Украине, сформировав перечень сил и мест их будущего размещения после серии летних разведывательных мероприятий и оценки готовности, что связано с подготовкой Лондона к роли в послевоенном урегулировании и завершении боевых действий.

Отметим, что украинские правоохранители сообщили о продвижении в расследовании событий в Буче, впервые установив в качестве фигуранта российского офицера, чьи подразделения дислоцировались в городе во время оккупации.

