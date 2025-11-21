Маскировка российских сил в Покровске: украинские военные раскрывают детали

В Покровске фиксируют новую тактику российских подразделений, что усложняет работу украинским защитникам и влияет на безопасность на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания The Independent.

Украинские военные сообщают, что российские бойцы на направлении Покровска все чаще отказываются от стандартных схем ведения боя и переходят к скрытным действиям, имитируя поведение гражданского населения.

По словам командира 68-й егерской бригады с позывным Лютый, противник активно меняет форму на обычную одежду и работает малыми группами, используя методы, характерные для диверсионно-разведывательных операций.

"Сложнее всего то, что они маскируются под гражданских. Они уже давно переодеваются и получают инструкции по этому поводу. Иногда мы идентифицируем врага только после начала перестрелки, потому что граждане не будут открывать огонь по нашим подразделениям", – отметил Лютый.

Усиление давления на Покровск

Город в Донецкой области остается одной из самых напряженных точек фронта: бои здесь продолжаются уже более года.

Несмотря на укрепленную украинскую оборону, российские войска смогли приблизиться и войти в часть города, усилив давление на логистику украинских сил.

Лютый добавил: "Они не соблюдают никакие стандартные процедуры, но их передвижения все равно усложняют наши логистические маршруты".

Ситуация в Покровске: что известно

Украинские силы продолжают удерживать позиции на Покровском направлении и наносят значительные потери российским подразделениям, причем, по данным командования, за последние четыре дня там ликвидировано 350 оккупантов, а общие потери противника достигли 487 человек; при этом украинские бойцы берут в плен российских военнослужащих, формируя так называемый обменный фонд.