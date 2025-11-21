ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Британія готує війська для України на тлі нового раунду переговорів США, - Bloomberg

Британія, П'ятниця 21 листопада 2025 04:15
UA EN RU
Британія готує війська для України на тлі нового раунду переговорів США, - Bloomberg Фото: британський військовий (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Велика Британія уточнила плани щодо розгортання військових підрозділів в Україні, готуючись до можливого завершення війни та участі в мирному врегулюванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Після літніх розвідувальних місій і перевірок готовності Велика Британія визначила, які війська і підрозділи буде направлено в Україну, а також де розмістяться їхні штаб-квартири.

Ці заходи входять у рамки коаліції з 30 країн під керівництвом Великої Британії та Франції, спрямованої на підтримку України в разі досягнення угоди про мир.

Міністр оборони наголосив, що плани будуть узгоджені з союзниками й адаптовані до умов будь-якого майбутнього мирного врегулювання.

Підготовка до розгортання військ

Велика Британія має намір виділити ресурси для швидкого розгортання своїх підрозділів у країні, включно з можливістю навчання українських сил усередині самої України.

Координація дій багатонаціональних військ здійснюватиметься через групу на чолі з двозірковим британським офіцером.

Плани також включають розширення Чорноморської оперативної групи Туреччини, Румунії та Болгарії для безпечного забезпечення морських шляхів і розмінування портів.

Підтримка мирного процесу

Паралельно військова делегація США веде переговори в Києві в рамках нової спроби відновити мирні переговори з Росією.

Велика Британія висловила готовність підтримувати ці зусилля, виділивши понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів на початкові витрати для розміщення військ у разі підписання угоди про припинення вогню.

Розміщення підрозділів планується далеко від лінії фронту, з метою безпечного супроводу процесу відновлення української армії та інфраструктури.

Нагадуємо, що Велика Британія спрямовує Україні понад 17 млн доларів на відновлення енергосистеми та водночас запроваджує заборону на морські поставки російського скрапленого газу, посилюючи економічний тиск на Москву.

Зазначимо, що Велика Британія екстрено перекидає до Бельгії спеціалістів та оборонне обладнання після серії інцидентів із дронами, які порушили роботу аеропортів і військових об'єктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні
Новини
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті