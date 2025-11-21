Британія готує війська для України на тлі нового раунду переговорів США, - Bloomberg

Велика Британія уточнила плани щодо розгортання військових підрозділів в Україні, готуючись до можливого завершення війни та участі в мирному врегулюванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Після літніх розвідувальних місій і перевірок готовності Велика Британія визначила, які війська і підрозділи буде направлено в Україну, а також де розмістяться їхні штаб-квартири.

Ці заходи входять у рамки коаліції з 30 країн під керівництвом Великої Британії та Франції, спрямованої на підтримку України в разі досягнення угоди про мир.

Міністр оборони наголосив, що плани будуть узгоджені з союзниками й адаптовані до умов будь-якого майбутнього мирного врегулювання.

Підготовка до розгортання військ

Велика Британія має намір виділити ресурси для швидкого розгортання своїх підрозділів у країні, включно з можливістю навчання українських сил усередині самої України.

Координація дій багатонаціональних військ здійснюватиметься через групу на чолі з двозірковим британським офіцером.

Плани також включають розширення Чорноморської оперативної групи Туреччини, Румунії та Болгарії для безпечного забезпечення морських шляхів і розмінування портів.

Підтримка мирного процесу

Паралельно військова делегація США веде переговори в Києві в рамках нової спроби відновити мирні переговори з Росією.

Велика Британія висловила готовність підтримувати ці зусилля, виділивши понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів на початкові витрати для розміщення військ у разі підписання угоди про припинення вогню.

Розміщення підрозділів планується далеко від лінії фронту, з метою безпечного супроводу процесу відновлення української армії та інфраструктури.