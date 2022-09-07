Маск оттягивал приобретение Twitter из-за риска начала Третьей мировой войны, - СМИ

Еще 8 мая Илон Маск направил письмо одному из банкиров Morgan Stanley, который выступает акционером сделки миллиардера по покупке социальной сети.

В своем сообщении предприниматель заявил о важности речи главы Кремля Владимира Путина 9 мая.

"Давайте замедлимся на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Не имеет смысла покупать Twitter, если мы движемся к Третьей мировой войне", - говорится в сообщениях Илона Маска.

Ожидается, что полный текст письма будет продемонстрирован уже на следующей неделе.