UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Маск оттягивал приобретение Twitter из-за риска начала Третьей мировой войны, - СМИ

Фото: Илон Маск, основатель компаний "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Предприниматель Илон Маск планировал замедлить процесс приобретения Twitter из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Миллиардер опасался объявления Третьей мировой войны 9 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Еще 8 мая Илон Маск направил письмо одному из банкиров Morgan Stanley, который выступает акционером сделки миллиардера по покупке социальной сети.

В своем сообщении предприниматель заявил о важности речи главы Кремля Владимира Путина 9 мая.

"Давайте замедлимся на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Не имеет смысла покупать Twitter, если мы движемся к Третьей мировой войне", - говорится в сообщениях Илона Маска.

Ожидается, что полный текст письма будет продемонстрирован уже на следующей неделе.

Напомним, Twitter обвиняет Илона Маска в многомиллионных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.

Между тем Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов. Через некоторое время Маск также подал встречный иск против компании.

Тем временем Маск нашел новый повод отказаться от покупки социальной сети Twitter.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск