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Илон Маск подал встречный иск против компании Twitter: что известно

Новина українською →
Суббота 30 июля 2022 12:18
Илон Маск подал встречный иск против компании Twitter: что известно Фото: Илон Маск, основатель компаний "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Предприниматель Илон Маск подал встречный иск против компании Twitter, однако подробности пока неизвестны общественности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Маск попросил суд не разглашать детали его встречного иска, несмотря на то, что последние месяцы предприниматель резко критиковал Twitter в социальных сетях, в интервью и прессе.

Отметим, что 25 апреля текущего года Twitter и Маск объявили о том, что основатель SpaceX купит компанию и сделает ее частной примерно за 44 миллиарда долларов. Однако вскоре после подписания соглашения Маск обвинил социальную сеть в том, что она солгала ему насчет количества спама и ботов на своей платформе, а также отказала ему в доступе к информации об обработке этих аккаунтов.

Уже в начале июля Маск официально заявил, что готов расторгнуть сделку, после чего Twitter подала на него в суд.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Twitter обвиняет Илона Маска в многомиллионных денежных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.

Между тем Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов.

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