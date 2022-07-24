Twitter обвиняет Маска в многомиллионных убытках

Компания Twitter обвиняет предпринимателя Илона Маска в многомиллионных денежных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты второго квартала в Twitter.

Как отмечает Twitter, это связано с непростой ситуацией на рынке рекламы, а также неопределенностью касаемо приобретения компании Илоном Маском. Владельцы Twitter считают, что прекращение сделки генеральным директором Tesla является недействительным и неправильным, а соглашение о слиянии остается в силе.

Согласно результатам, компания получила чистый убыток в размере 270 млн долларов против прибыли в размере 65,6 млн долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов.

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