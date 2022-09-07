Маск відтягував придбання Twitter через ризик початку Третьої світової війни, - ЗМІ

Підприємець Ілон Маск планував уповільнити процес придбання Twitter через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Мільярдер побоювався оголошення Третьої світової війни 9 травня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Business Insider.
Ще 8 травня Ілон Маск направив листа одному з банкірів Morgan Stanley, який виступає акціонером угоди мільярдера з купівлі соціальної мережі.
У свому повідомленні підприємець заявив про важливість промови голови Кремля Володимира Путіна 9 травня.
"Давайте сповільнимося на кілька днів. Завтрашня промова Путіна справді важлива. Не має сенсу купувати Twitter, якщо ми рухаємось до Третьої світової війни", - йдеться у повідомленнях Ілона Маска.
Очікується, що повний текст листа буде продемонстровано вже наступного тижня.
Нагадаємо, Twitter звинувачує Ілона Маска в багатомільйонних втратах. У другому кварталі блог отримав чистий збиток у розмірі 270 млн доларів.
Тим часом Рада правління Twitter подала позов проти Ілона Маска, який відмовився від угоди про покупку компанії в розмірі 44 млрд доларів. Через деякий час Маск також подав зустрічний позов проти компанії.
Тим часом Маск знайшов новий привід відмовитись від придбання соціальної мережі Twitter.
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