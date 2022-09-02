Илон Маск кардинально поменял повод для отказа от покупки Twitter: что известно

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Новой причиной отказаться от приобретения Twitter стали слова бывшего руководителя службы безопасности социальной сети Пейтера Затко. Последний обвинил компанию в недостаточной защите данных пользователей.

Также Затко заявил о недостатках в работе сервиса микроблогов с личными данными, в частности, использование устаревшего программного обеспечения. По его словам, руководство Twitter скрывало информацию о нарушении правил кибербезопасности и взломах аккаунтов пользователей.

Twitter, со своей стороны, отрицает слова бывшего работника, однако юристы Маска все же решили воспользоваться этим.

Также, как сообщает Bloomberg, миллиардер теперь планирует добиваться переноса слушания дела с середины октября на начало декабря.

Сейчас слушания запланированы на 17 октября. Пейтера Затко вызвали в суд для дачи показаний по этому делу 9 сентября, после чего юристы Маска планируют изучить показания бывшего руководителя службы безопасности.

Судья Кэтлин Маккормик получила запрос о переносе заседания, однако пока не вынесла решения.