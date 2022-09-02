Илон Маск кардинально поменял повод для отказа от покупки Twitter: что известно
Предприниматель Илон Маск нашел новый повод отказаться от приобретения социальной сети Twitter. Просит отсрочить судебное разбирательство.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Новой причиной отказаться от приобретения Twitter стали слова бывшего руководителя службы безопасности социальной сети Пейтера Затко. Последний обвинил компанию в недостаточной защите данных пользователей.
Также Затко заявил о недостатках в работе сервиса микроблогов с личными данными, в частности, использование устаревшего программного обеспечения. По его словам, руководство Twitter скрывало информацию о нарушении правил кибербезопасности и взломах аккаунтов пользователей.
Twitter, со своей стороны, отрицает слова бывшего работника, однако юристы Маска все же решили воспользоваться этим.
Также, как сообщает Bloomberg, миллиардер теперь планирует добиваться переноса слушания дела с середины октября на начало декабря.
Сейчас слушания запланированы на 17 октября. Пейтера Затко вызвали в суд для дачи показаний по этому делу 9 сентября, после чего юристы Маска планируют изучить показания бывшего руководителя службы безопасности.
Судья Кэтлин Маккормик получила запрос о переносе заседания, однако пока не вынесла решения.
Напомним, Twitter обвиняет Илона Маска в многомиллионных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.
Между тем Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов.
Через некоторое время Маск также подал встречный иск против компании.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.